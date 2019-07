Botosani incaseaza 900.000 euro pentru un fotbalist vandut acum 3 ani! Camerunezul Ngadeu s-a transferat pe 4.500.000 si va fi rival cu Ianis Hagi!

Botosaniul a castigat 900.000 euro de pe urma unui transfer facut intre Slavia Praga si KAA Gent.

Internationalul camerunez Michael Ngadeu-Ngadjui (28 de ani), fundas trecut pe la FC Botosani intre 2014 si 2016, va juca in sezonul viitor la KAA Gent, in Belgia. El a fost cumparat cu 4.500.000 euro de la Slavia Praga, campioana Cehiei si echipa lui Stanciu si Baluta.

Ngadeu, care a jucat pentru Camerun la Cupa Africii si care are 20 de selectii in nationala "Leilor neimblanziti", a fost om de baza la Slavia in ultimii 3 ani.

Botosani castiga 900.000 euro de pe urma lui Ngadeu



FC Botosani l-a vandut pe Ngadeu-Ngadjui in 2016 cu 500.000 euro la Slavia Praga. Formatia moldoveana a pastrat si 20% dintr-un viitor transfer. Acum, ei vor mai primi 900.000 euro!