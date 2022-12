Noul selecționer al Spaniei a fost prezentat oficial! Luis de la Fuente a vorbit despre Luis Enrique 

Naționala Spaniei a fost eliminată de Maroc, la loviturile de departajare, în optimile de finală ale Campionatului Mondial, iar Luis Enrique și-a dat demisia. În locul său a fost numit Luis de la Fuente, care a semnat în cursul zilei de luni un contract valabil până la EURO 2025, cel puțin.

Staff-ul lui Luis de la Fuente e alcătuit din Pablo Amo, care e antrenor secund, Juanjo Gonzalez, tehnician auxiliar, Carlos Cruz, care e preparator fizic, Miguel Angel Espana, antrenor cu portarii, Pablo Pena, coordonator analist și Javier Lopez Vallejo, psiholog.

Declarațiile selecționerului Spaniei

despre discuția cu Luis Enrique: „Am făcut schimb de mesaje de când s-a terminat Mondialul. M-a felicitat. Avem o relație foarte bună. Începe o etapă nouă și toți jucătorii convocabili au aceleași oportunități. Am început deja să acumulăm informații și să luăm decizii. Avem o idee formată, însă toți jucătorii au porțile naționalei deschise”.

despre lipsa experienței la nivel înalt: „Răspunsul va fi unul amplu. Am fost 15 ani fotbalist profesionist, internațional la toate categoriile mai puțin la naționala mare. Am fost 10 ani la Federație și am avut norocul de a-i cunoaște pe 16 dintre jucătorii care au mers la Mondial. Cu toată modestia din lume: dacă există cineva care cunoaște fotbalul spaniol, eu sunt. Cu acest bagaj mă prezint”.

despre absența lui Sergio Ramos de la Mondial: „Nu eram eu selecționer, nu ar trebui să zic dacă l-aș fi convocat pe Ramos pentru Mondial. Vreau să mă pun la zi, să mă coordonez cu colegii mei și să mă gândesc la primele meciuri. Sunt foarte optimist, am încredere totală în jucătorii din prezent și din viitor. Obligația mea este să mă gândesc că putem ajunge la cel mai înalt nivel și să câștigăm cele mai mari titluri, indiferent de cât de greu va fi”.

despre parcursul Spaniei la Mondial și loviturile de departajare: „Nu am stat nici măcar o secundă pe gânduri când mi s-a propus să fiu selecționer. Nu vreau să analizez nimic din trecut. Toți voiam ce e mai bine pentru națională, însă nu s-a putut. Fotbalul este foarte complicat și e greu să câștigi. Vom face o analiză în privat. Fotbalul nu e controlabil, dar treaba lui Luis Enrique a fost foarte bună.

(n.r. loviturile de departajare) Totul în fotbal e antrenabil. Chiar și modul în care intri pe terenul de joc. Penalty-urile sunt parte importantă a unui meci. Nu toată lumea are capacitatea de a le executa. Sunt jucători care sunt specialiști și vom valorifica acest lucru. Îmi place să aleg cine execută și așa vor continua lucrurile. Știu că este un subiect, dar ratează doar cei ce încearcă. Încă ceva. E ușor să bați un penalty la 5-0, însă nu e la fel de ușor când îl bați pe cel decisiv, penalty-ul care te poate elimina”.