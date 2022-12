Eliminarea de la Campionatul Mondial din Qatar încă din optimi, în fața Marocului, la penalty-uri, ar putea aduce un nou selecționer pe banca naționalei Spaniei.

Jurnalistul Nicolo Schira anunță că aventura lui Enrique pe banca ibericilor este la un pas de a se încheia, iar oficialii Federației Spaniole de Fotbal au deja o listă cu posibilii înlocuitori.

Unul dintre aceștia este Marcelino (57 de ani), fost antrenor la Sevilla, Villarreal, Valencia și Athletic Bilbao, iar cel de-al doilea este Luis de la Fuente (61 de ani), selecționerul Spaniei U21.

#LuisEnrique’s story on the #Spain National Team bench is one step away to be closed. In the short list as replacement there are #Marcelino and Luis #DeLaFuente. #transfers ???????? https://t.co/RkkOAheijo