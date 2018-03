Neymar, file de poveste! Brazilianul a cerut marire de salariu ca sa ramana la PSG din vara!

Neymar e unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume si cel mai scump transfer din istorie.

Cu toate astea, Neymar nu e multumit la PSG si isi pregateste mutarea la Real Madrid. Accidentat, brazilianul se recupereaza in tara sa natala, acolo unde a primit vizita seicului Nasser Al Khelaifi. Seicul care conduce PSG a incercat sa-l convinga pe Neymar sa ramana din vara, acesta fiind hotarat sa mearga la Real Madrid din vara cu orice pret.

Cotidianul britanic The Times scrie ca Neymar nu e convins ca un asemenea transfer se poate realiza si urmareste mai mult sa obtina un salariu mai mare de la PSG.

Potrivit infomatiilor obtinute de jurnalistii britanici, Neymar ar fi cerut deja o marire de 1,2 milioane de euro pe sezon pentru a nu demara negocierile cu Real Madrid.

Asta in conditiile in care Neymar a semnat abia anul trecut pana in 2022 cu PSG pentru un salariu de 37 de milioane de euro pe sezon plus o prima de instalare consistenta.

Neymar e al doilea in topul celor mai bine platiti fotbalisti din lume in acest moment, doar Messi avand mai mult: 40 de milioane de euro pe sezon la Barcelona!