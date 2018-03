Unai Emery nu stie daca Neymar mai ramane la PSG: "Intrebati-l pe Florentino!"

Francezii se tem ca Neymar nu va mai juca pentru ei.

Accidentat, Neymar se recupereaza in urma operatiei in Brazilia. El nu va mai juca in acest sezon pentru PSG, dar spera sa fie apt pentru Cupa Mondiala din Rusia.

Francezii sunt convinsi ca Neymar va pleca la Real Madrid in vara, atacantul fiind decis sa schimbe echipa dupa un singur sezon.

Nici Unai Emery nu stie ce decizie va lua brazilianul si le-a suferat reporterilor sa il intrebe pe Florentino Perez, presedintele Realului, despre atacantul sau.



"Cred ca am mai vorbit despre acest subiect de 30 de ori pana acum in conferintele de presa. Proiectul PSG e foarte puternic, iar Neyar e implicat. Cat despre Real Madrid? Nu stiu, intrebati-l pe Florentino", a spus Unai Emery.

Fara Neymar, PSG o intalneste pe Nice in campionat in aceasta etapa.