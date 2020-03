Marius Sumudica a luat galben cu Basaksehir si a urcat in tribuna pentru meciul cu Trabzonspor.

Federatia l-a suspendat. Lui Sumudica nu i-a convenit deloc situatia. Romanul a fost surprins trist in tribuna oficiala a stadionului lui Gaziantep. Chiar si aflat in tribuna, Sumi a fost in centrul atentiei. Camerele au stat pe el. :)