La finalul partidei dintre Al-Nassr și Al-Raed, câștigată clar de echipa lusitanului cu 4-0, antrenorul român s-a întâlnit cu Cristiano Ronaldo, care i-a ofeirt tricoul său. Cei doi au fost surprinși discutând și la încălzire.

Șumudică spune că a primit tricoul fostului star de la Real Madrid, Juventus și Manchester United fără ca aceasta să îl ceară.

Marius Șumudică, după ce a vorbit cu Ronaldo: ”Am vorbit despre lucruri comune”

"Normal că este un motiv de mândrie pentru oricine care are tricoul lui Ronaldo, dar nu a fost scopul meu să i-l cer. Am vorbit despre lucruri comune legate de Madeira, Funchal, pentru că am jucat și eu la Maritimo. Chiar avem o cunoștință comună, pe domnul Joao Camacho.

Era director la Martimo când am jucat eu acolo, după care a lucrat cu Cristiano ca impresar în firma Gestifute a celebrului Jorge Mendes, cu care Ronaldo s-a transferat la cele mai mari echipe.

Am văzut fel de fel de reacții despre interacțiunea cu Ronaldo. Eu pot vorbi doar despre cum mi s-a părut mie. Un om foarte deschis și extrem de respectuos cum nu cred că sunt foarte mulți dintre cei care ajung la un asemenea nivel. La presiunea care este pe el ar putea fi mult, mult mai rece. Am vorbit puțin și după încălzire, și după finalul meciului.

Chiar dacă rezultatul m-a supărat foarte mult, aceasta este o întâlnire pe care o să o țin minte", a spus antrenorul, potrivit Digi Sport.

După victoria de astăzi, Al Nassr se află pe locul 2 în campionatul Arabiei Saudite, cu 56 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Al Ittihad.

De partea cealaltă, cu șase etape rămase de disputat, Al Raed se află pe locul 11, cu 26 de puncte, la șase lungimi peste prima poziție retrogradabilă. Echipa condusă de Marius Șumudică are patru meciuri consecutive fără victorie