Luckassen, OFICIAL jucatorul lui Kayserispor! Prima imagine cu fostul atacant al lui Viitorul la echipa lui Petrescu 

Kevin Luckassen (27 ani) s-a transferat de la Viitorul dupa doar jumatate de an.

Dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Luckassen s-a inteles cu Kayserispor, echipa lui Dan Petrescu. Mai mult, antrenorul roman este cel care a insistat pentru transferul atacantului, care s-a realizat in doar 3 zile. Olandezul a semnat un contract valabil pe doi ani si jumatate.

Atacantul a semnat deja cu Kayseri si urmeaza sa debuteze in tricoul turcilor. www.sport.ro a obtinut in exclusivitate prima imagine cu Luckassen de la semnarea contractului, in care apare alaturi de reprezentantul sau, Luana Rednic.

Adus de la Poli Iasi liber de contract, Luckassen a jucat 19 meciuri in campionat in acest sezon, a inscris 9 goluri si a oferit si un assist.