Imagini incredibile! Sarbatoarea de titlu a sarbilor de la Steaua Rosie, intrerupta dupa ce autocarul le-a luat foc

Autocarul care i-a purtat pe jucatorii Stelei Rosii prin oras a luat foc!

Fotbalistii au vrut sa celebreze castigarea unui nou titlu alaturi de fani, dupa ce au invins-o cu 5-1 pe Gozdovac.

Pe traseu, autocarul a luat, insa, foc, iar jucatorii au coborat imediat.

Din fericire, nimeni nu a fost ranit, iar incendiul a fost lichidat de pompieri.

Unul dintre motivele pentru care autocarul a luat foc ar putea fi o torta ajunsa sub el.

The celebrations didn't go 100% according to plan because the open top bus caught fire. Nobody got injured, which was the most important thing. How very rock 'n roll... #FKCZ pic.twitter.com/L6UpKQxfcb