I-au prins ca se antreneaza in ECHIPA si risca sanctiuni majore! Anunt de ultima ora: ce a facut liderul campionatului in timpul carantinei

Echipele nu au voie sa se antreneze in grupuri din cauza pandemiei de coronavirus, iar antrenamentele individuale sunt obligatorii.

In Austria a izbucnit un adevarat scandal. Oficialii ligii se pregatesc sa ia masuri riguroase impotriva liderului, LASK, dupa ce au primit filmari cu echipa antrenandu-se in grup, nu individual, asa cum este impus in regulament.

Antrenamentele de grup ar trebui sa inceapa de pe 15 mai in Austria.

