România, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg în preliminariile europene ale FIBA World Cup!

Rom&acirc;nia, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg &icirc;n preliminariile europene ale FIBA World Cup! Baschet
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fiul Nicoletei Grasu, în zi de grație!

TAGS:
RomaniabaschetcalificareWorld Cupmacedonia de nord
Din articol

Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene.

România, victorie și calificare extraordinară! Tricolorii merg în preliminariile europene ale FIBA World Cup!

  • Principalii marcatori ai partidei au fost Grasu 20 puncte, Uţă 11, Căţe 10, Kuti 8, Nicolescu 8, pentru România, respectiv Wiley 19, Magdevski 13, Mitrevski 11, pentru Ungaria.

În primele dispute din grupa E, tricolorii antrenaţi de Mihai Silvăşan au învins Macedonia de Nord, scor 80-72, şi Ungaria, scor 76-64, astfel că se află pe primul loc în clasament, cu 6 puncte. Ungaria şi Macedonia de Nord au câte 3 puncte.

În ultimul meci din grupă, România va juca la Szolnok, returul cu Ungaria, în 16 august. În 20 august se mai joacă Macedonia de Nord – Ungaria, iar aceste rezultate vor stabili poziţia finală a României în clasament şi traiectoria viitoare din preliminarii.

În prima fază a precalificărilor europene, România a obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia.

Echipa României are mica ei şansă de a visa la World Cup 2027, iar după turul II din precalificările europene urmează alte două tururi din preliminariile continentale, 16 meciuri tari în total, după cum urmează: 4 în turul II al precalificărilor europene şi câte 6 în tururile I şi II din preliminariile europene.

Dacă câştigă grupa B a precalificărilor, România va juca în grupa B a preliminariilor (turul I), cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar dacă va încheia pe locul 2 va fi în grupa G, cu Franţa, Finlanda şi Belgia.

După meciurile tur-retur primele trei clasate se califică în turul II al preliminariilor europene, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe. Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc în Qatar.

News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Dramatism &icirc;n turul trei preliminar al Cupei Rom&acirc;niei! CSO Băicoi a eliminat Chindia. Toate rezultatele
Dramatism în turul trei preliminar al Cupei României! CSO Băicoi a eliminat Chindia. Toate rezultatele
Nicolae Stanciu a spus ce și-a propus la națională după ce Rom&acirc;nia și-a micșorat șansele de calificare la Mondial: &rdquo;Nu am cedat!&rdquo;
Nicolae Stanciu a spus ce și-a propus la națională după ce România și-a micșorat șansele de calificare la Mondial: ”Nu am cedat!”
Dezastru pentru echipa unui internațional rom&acirc;n! Exclusă din toate competițiile: Pierdem un club istoric
Dezastru pentru echipa unui internațional român! Exclusă din toate competițiile: "Pierdem un club istoric"
ULTIMELE STIRI
ACUM: PSG - Tottenham 0-0 | A &icirc;nceput Supercupa Europei
ACUM: PSG - Tottenham 0-0 | A început Supercupa Europei
Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e &icirc;n direct pe VOYO joi seară
Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară
Betis a anunțat transferul internaționalului U21 al Rom&acirc;niei: Totul este la cel mai &icirc;nalt nivel aici
Betis a anunțat transferul internaționalului U21 al României: "Totul este la cel mai înalt nivel aici"
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!
Ramadani speră la un lucru fără precedent &icirc;n returul cu FCSB! Jucătorul roș-albaștrilor pe care &icirc;l consideră cel mai periculos
Ramadani speră la un lucru fără precedent în returul cu FCSB! Jucătorul roș-albaștrilor pe care îl consideră cel mai periculos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: &rdquo;Nu e lumesc!&rdquo;

Gigi Becali a auzit ce a spus Mihai Popescu și a reacționat: ”Nu e lumesc!”

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul &icirc;n Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

A murit Toader Șteț! Antrenorul care a promovat Oneștiul în Divizia A și a reclădit Ceahlăul din Liga 5

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Anunțul lui Gigi Becali &icirc;nainte de returul cu Drita: &rdquo;Era vorba că joacă, acum zic că nu!&rdquo; + &Icirc;n ce jucător &icirc;și pune baza

Anunțul lui Gigi Becali înainte de returul cu Drita: ”Era vorba că joacă, acum zic că nu!” + În ce jucător își pune baza

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

Cu se ocupă acum Adrian Neaga: Am văzut cum e să fiu antrenor, dar cred că mi-am găsit meseria favorită

Cu se ocupă acum Adrian Neaga: "Am văzut cum e să fiu antrenor, dar cred că mi-am găsit meseria favorită"

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!