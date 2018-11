"Nu te pune cu mine!" Situatie incendiara la Barca! Suarez l-a luat la injuraturi pe Pique dupa infrangerea cu Betis! Cum a raspuns fundasul

Incidentul a fost surprins de camere.

Betis a invins cu 4-3 pe Camp Nou dupa un meci fantastic, devenind prima echipa care ii inscrie 4 goluri Barcei pe terenul ei din ultimii 15 ani! Finalul partidei a fost unul foarte tensionat pentru catalani - chiar si dupa eliminarea lui Rakitic, Barca a incercat sa egaleze.

Ultima faza a partidei i-a avut in prim-plan pe Luis Suarez si Gerard Pique, cei care s-au incurcat reciproc la o faza in careul lui Betis. La finalul partidei, camerele au surprins un schimb dur de replici intre cei doi.

"Acum o sa bati la cap pentru o pasa, nu te pune cu mine" i-a spus Suarez. Raspunsul lui Pique a fost unul mult mai calm: "Asta e". Desi se afla pe primul loc, Barca are probleme in defensiva in acest sezon - are 18 goluri primite, mai mult decat Atletico, Alaves, Espanyol, Sevilla, Madrid, Valladolid, Girona, Real Sociedad, Getafe, Betis, Celta, Valencia, Villarreal si Leganes!