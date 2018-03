"Nu mai sunt EGOIST!" Interviul sincer al lui Messi dupa golul 100 in UEFA Champions League! Cum si-a schimbat jocul in ultimii ani

Leo Messi a reusit o dubla in victoria cu 3-0 a Barcelonei in fata lui Chelsea in returul optimilor UEFA Champions League. In sferturi, Barca o va intalni pe AS Roma.

Golurile lui Messi au calificat-o pe Barcelona in dubla cu Chelsea din optimile Ligii - dupa ce a inscris in partida tur pentru 1-1, Messi a reusit la retur o dubla si a pasat la golul lui Dembele.

"Inainte incercam sa <fur> mingea si sa fac jocul pentru mine. Acum incerca sa ajut echipa mai mult, sa pasez mai mult si sa nu mai fiu atat in centru si sa nu mai fiu egoist. Incerc sa imi ajut echipa dintr-o alta pozitie. Alerg la fel ca intotdeauna, dar intr-un mod diferit" a spus Leo Messi.

Barcelona joaca duminica impotriva lui Athletic Bilbao si incearca sa-si pastreze avantajul de 8 puncte puncte fata de Atletico.



100 - Lionel Messi is the second player in Champions League history to score 100 goals, after Cristiano Ronaldo (117). Milestone. pic.twitter.com/BDFRj9xWPI