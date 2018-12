Gestul incredibil al campioanei Suediei! A scos la vanzare ADN-ul fostului capitan al clubului, retras din cauza unei probleme la inima: "Zici ca e Jurassic Park!"

Campioana Suediei, AIK, le ofera fanilor sansa de a cumpara ADN-ul legendei clubului!

Nils-Eric Johansson i-a socat pe fanii lui AIK in luna februarie cand a anuntat ca se retrage din fotbal din cauza unei probleme la inima. Acum, fanii pot sa cumpere de Craciun ... ADN-ul lui Johansson! AIK a apelat la cercetatori care au obtinut ADN-ul fostului jucator, l-au cristalizat si l-au pus intr-un tub de testare.

Astfel, cu 340 de euro, fanii pot sa cumpere ADN-ul iar acesta vine intr-o cutie alaturi de banderola fostului capitan! Johansson a petrecut 11 ani la AIK, reusind sa castige 3 trofee cu clubul. Conform cercetatorilor, ADN-ul lui Johansson are termen de valabilitate de 500 de ani!

"Este ca in Jurassic Park! In 500 de ani poate veti vedea multi Johanssoni alergand pe aici, cine stie? Nu sunt 100% eu, ci doar 99%. Acel procent este foarte important pentru sanatatea mea si protejeaza drepturile asupra ADN-ului. Nu mi-ar putea fi pus ADN-ul la scena unei crime, de exemplu, deoarece nu ar fi o copie exacta. Daca as fi clonat, probabil as iesi jucator de picior stang, in loc de jucator de picior drept" a comentat amuzat Johansson pentru BBC.