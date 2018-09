"Fotbalul este CORUPT! Este o rusine!" Atac violent, dupa infrangerea lui Ronaldo de la premiile The Best!

Fratele lui Cristiano Ronaldo ataca vehement FIFA!

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Cristiano Ronaldo a pierdut pentru prima data premiile The Best, dupa ce s-a impus in primele doua editii. Portughezul nici macar nu s-a mai prezentat la gala de la Londra, dupa ce a aflat ca Modric este marele castigator de anul acesta.

"Fotbalul este corupt, ce au facut FIFA si UEFA este o mare rusine", a atacat fratele lui Ronaldo, Hugo Aveiro, in presa din Madeira.

In opinia lui Aveiro, Ronaldo era cel indreptatit sa castiga trofeul si anul acesta. Declaratia vine dupa reactia sorei sale, Katia, cea care a publicat chiar si cifre comparative intre Ronaldo si Modric, alesul galei FIFA The Best de anul acesta.

Ronaldo s-a clasat pe locul 2 anul acesta, in timp ce Messi nici macar nu a prins finala de 3.