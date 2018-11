FABULOS! Asta e singura poza pe care Zlatan are voie s-o atarne in propria casa: "Sotia nu ma lasa sa am mai multe" FOTO

Zlatan Ibrahimovic e recunoscut pentru performantele sale, dar si pentru declaratiile arogante.

Zlatan e sef oriunde joaca, dar mai putin acasa. Acolo, sotia i-a impus anumite limite, iar suedezul le respecta cu sfintenie. Atacantul lui LA Galaxy povesteste ca are interzis sa-si afiseze pozele pe peretii casei, insa a pus una care sa le aminteasca tuturor cine aduce banii in casa.



"Sotia mea nu ma lasa sa atarn mai mult de o poza cu mine pe pereti. Imi spune: se vorbeste deja prea mult despre tine, nu vreau sa te vad pe pereti, e destul cat te vad in viata reala. Exista doar o poza cu picioarele mele pe pereti. Ele ne-au dat tot ce avem, e o amintire pentru familia mea, nu pentru mine, pentru tot ce avem", a povestit Zlatan la BBC Five Radio.

Aceasta este poza afisata pe peretii lui Zlatan.



Zlatan a fost declarat transferul anului in SUA, dupa ce a reusit 22 de goluri in primele 27 de partide la LA Galaxy.