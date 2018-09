Fabulos! A jucat la trei Mondiale si a strans peste 300 meciuri in Serie A, iar acum e CULTIVATOR DE CANABIS :)

Fost international australian, cu 84 de selectii, participant la 3 turnee finale de Campionat Mondial, Mark Bresciano si-a schimbat complet domeniul de activitate.

Fostul international australian Mark Bresciano, care a jucat peste 300 de meciuri in cariera sa in Serie A, la Empoli, Parma, Palermo si Lazio, si care a mai imbracat tricourile unor echipe ca Al Nasr si Al Gharafa, a decis sa se faca cultivator de cannabis!

Bresciano s-a retras din activitate in 2015, dupa ce a jucat ultima data la Al Gharafa. El are acum 38 de ani si spune ca investeste in imobiliare si in agricultura. Nu, insa, orice fel de agricultura. El vrea sa fie cultivator de cannabis medicinal!

"In prezent studiez foarte atent domeniul alaturi de un partener de afaceri. Vrem sa producem marijuana medicinala incepand de anul viitor. Compania noastra se numeste Greenhope (n.r Speranta verde). Am obtinut deja licentele necesare, iar acum planuim sa mergem in Canada si in Statele Unite pentru a invata mai multe despre acest domeniu. Imi lipseste fotbalul, in Italia fotbalul era o religie", a spus Bresciano intr-un interviu.