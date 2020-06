Fotbal la inaltime! :) Cine sunt oamenii din fotbal care au fost prinsi fumand cannabis

Teoriile conspiratiei cu privire la dopaj nu contenesc sa transmita faptul ca exista multi fotbalisti care apeleaza la substante sau proceduri menite sa le imbunatateasca performantele in mod neregulamentar.

In mod ciudat, insa, FIFA prezinta pe propriul site web un amanunt foarte interesant. 43% dintre fotbalistii depistati pozitiv la testele anti-doping au consumat cannabis!



Asa cum explica si forul fotbalistic international, acest obicei reprezinta un paradox in contextul discutiei despre doping. Consumul cannabisului determina scaderea performantelor sportive, nicidecum accelerarea lor, insa chiar si in aceste conditii este catalogat drept dopaj, pentru ca se considera ca reprezinta o problema sociala.

Statisticile vorbesc de la sine si demonstreaza ca fotbalistii sunt interesati de consumul de cannabis, in ciuda faptului ca le poate afecta performantele. Iata cateva numele grele de fotbalisti care au fost prinsi apeland la cannabis:

Roberto Mancini - jucator de legenda al Sampdoriei si manager de succes la Inter si Manchester City, indeosebi, Mancini a admis intr-un interviu acordat in 2003, pe cand era antrenor la Lazio, ca a consumat cannabis. Desigur, este usor de banuit faptul ca Mancini a consumat cannabis si pe cand juca fotbal, nu doar dupa retragere. Dar italianul a scapat usor de controverse, pentru ca a povestit singur ceea ce a facut, nu a fost prins.

Lee Bowyer - legendar pentru Leeds United, Bowyer a ajuns in prezent la 43 de ani si este managerul celor de la Charlton Athletic. Tot la Charlton a crescut si a debutat ca profesionist, inainte de a se transfera la Leeds. In 1995, pe cand avea 18 ani, Bowyer de abia devenise profesionist, dar era depistat pozitiv cu cannabis la un control, la fel ca Dean Chandler, colegul sau. A fost suspendat opt etape si obligat sa participe la un curs de reabilitare organizat de FA. De altfel, in anii 90, in Anglia a fost un adevarat spectacol verde, cu 47 de fotbalisti depistati cu cannabis la controalele anti-doping efectuate de federatie.

Chris Armstrong - fostul atacant englez a adunat 124 de goluri in Marea Britanie si a avut perioade fantastice la Crystal Palace si Tottenham Hotspur. Pe cand evolua pentru ros-albastrii din Londra, Armstrong a fost primul jucator din Premier League depistat pozitiv cu cannabis si suspendat. Se intampla in primavara lui 1995, insa imediat dupa scandal, Armstrong era transferat de Spurs pentru 4,3 milioane de lire, devenind cel mai scump transfer din istoria clubului. A ramas pe White Hart Lane pentru sapte sezoane, timp in care a castigat o cupa a ligii.

Ian Wright - una dintre cele mai mari legende din istoria lui Arsenal, varful englez a admis dupa retragere ca a fumat cannabis inca de la 17 ani, dar a renuntat peste patru ani. Juca la Crystal Palace si a fost cat pe ce sa fie prins intr-o sambata cand, dupa ce au castigat un meci in fata lui West Bromwich Albion cu 4-1, fotbalistii londonezi au fost supusi unui control. Wright evolua cu numarul 10 si, in mod norocos pentru el, doar jucatorii cu numerele 9 si 11 au fost controlati. Dupa ce a scapat la limita de a fi depistat si suspendat, actualul analist TV a recunoscut ca a renuntat sa mai consume cannabis.

Franck Ribery - in vara lui 2014, francezul legitimat pe atunci la Bayern era surprins in Ibiza, de catre nemtii de la Bild, fumand ceea ce parea a fi cannabis. Din fericire pentru mijlocas, el era in pauza de refacere pentru ca suferise o accidentare la spate care l-a determinat sa rateze si campionatul mondial din Brazilia.

Sulley Muntari - fratele lui Sulley Muniru, fostul fotbalist de la FCSB si CFR Cluj, a fost si el prins in fapt. Intr-un cantonament al echipei Ghanei din 2014, Muntari a fost surprins in timp ce fuma o tigara cu cannabis si a fost exclus din lotul echipei nationale.

Este foarte interesant de urmarit evolutia acestui fenomen, in conditiile in care tot mai multe tari legalizeaza consumul de cannabis. Este binecunoscut faptul ca sunt multi sportivi sau antrenori care apeleaza la tutun pentru relaxare sau destresare, iar aici merita mentionate numele lui Maurizio Sarri, Mario Balotelli sau, de ce nu?, Cosmin Moti. Oricum, cert este ca deja exista multe regiuni in care cannabis-ul nu mai este considerat un drog si este perfect legal, la fel cum este si tutunul. Ramane de vazut daca FIFA o sa adapteze regulamentele in functie de aceste evolutii din societate.