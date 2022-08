Casemiro se transferă la Manchester United

UPDATE, vineri, 16:30: Real Madrid a acceptat oferta lui Manchester United pentru Casemiro! Formația de pe Old Trafford va plăti 60 de milioane de euro pentru mijlocașul brazilian, sumă la care se pot adăuga alte 10 milioane, în funcție de bonusurile din contract, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Manchester United a ajuns la un acord și cu Casemiro, iar brazilianul va efectua în acest weekend vizita medicală.

Știrea inițială

După ce negocierile cu Barcelona pentru Frenkie de Jong nu au ajuns la un rezultat favorabil, Manchester United s-a reorientat către Casemiro, mijlocașul lui Real Madrid, potrivit presei internaționale.

Reputatul jurnalist Nicolo Schira anunță că Manchester United i-a propus lui Casemiro un contract pe patru ani și un salariu uriaș, de 18 milioane de euro pe sezon, iar starul brazilian și-a dat acordul pentru a evolua pe Old Trafford.

Acum, Manchester United așteaptă și răspunsul lui Real Madrid. Sursa citată precizează că gruparea din Premier League pune pe masă nu mai puțin de 70 de milioane de euro pentru fotbalistul brazilian în vârstă de 30 de ani.

#ManchesterUnited have offered €70M to #RealMadrid to sign #Casemiro , who has already agreed personal terms for a contract until 2026. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/R1tr2ffm7A

De asemenea, jurnalistul Fabrizio Romano anunță că va exista o discuție între Casemiro și Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, în urma căreia ar urma să se ia decizia finală. "Propunerea lui Manchester United îl tenteză pe Casemiro", a transmis sursa citată.

Casemiro will have a conversation with Carlo Ancelotti in the next hours to discuss his future, as Manchester United contract proposal received yesterday is tempting him. ???????????? #MUFC

Man Utd received zero new signals on Frenkie de Jong side in the last month, nothing changed. pic.twitter.com/wp2rqcAISk