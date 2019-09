DOVADA ca relatia dintre Messi si Ronaldo NU ESTE asa cum pretinde portughezul! Nu l-a votat pe Messi NICIODATA

Cristiano Ronaldo nu a fost prezent la Milano in cadrul galei "The Best" din motive de sanatate, dupa spusele portughezului.

Absenta acestuia a starnit suficienta rumoare in lumea fotbalului, mai ales ca este a doua consecutiva, dupa ce a lipsit si anul trecut, cand fostul sau coleg, Luka Modric a ridicat trofeul. Se pare ca Ronaldo stia ca va pierde acest trofeu si a preferat sa ramana acasa.

Marele sau rival, Leo Messi, a fost incoronat drept "The Best" in fata portughezului si a lui Virgil van Dijk, cel care s-a clasat pe locul doi.

La premiile UEFA, in care van Dijk, a castigat "Jucatorul anului" in fata celor doi, Messi si Ronaldo, cel din urma a oferit un discurs emotionat legat de relatia dintre cei doi: "Am o relatie profesionala excelenta cu Messi deoarece am impartit aceeasi scena in ultimii 15 ani".

Situatia, insa, nu pare asa de roz cum o prezinta portughezul. Cei de la ESPN au descoperit niste lucruri interesante, dupa ce au fost dezvaluite voturile pentru gala de aseara. Cristiano Ronaldo nu l-a votat niciodata pe Lionel Messi, nici in cadrul galei "The Best", nici pentru Balonul de Aur, in timp ce argentinianul a facut asta de doua ori.