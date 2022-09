Destinație surpriză pentru James Rodriguez! Se reîntâlnește cu fostul coechipier de la Real Madrid! Cu cine semnează 

Mijlocașul columbian va semna cu Olympiacos FC, grupare din prima ligă a Greciei, după cum informează jurnalistul Fabrizio Romano. Italianul anunță că James Rodriguez urmează să aterizeze în Grecia în cursul zilei de miercuri, urmând să fie împrumutat de qatarezi după ce s-a ajuns la un acord verbal.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. ????⚪️???????????? #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV