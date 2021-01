Cum arata si cat valoreaza primul 11 al celor mai scumpi fotbalisti din lume! Niciun jucator de la Barcelona si Real nu prinde echipa

Din articol Care este cel mai valoros prim 11 al momentului:

Centrul International pentru Studii sportive a prezentat cel mai scump prim 11 al momentului.

Specialistii de la CIES au realizat lista celor mai valorosi fotbalisti din lume la inceput de 2021, iar pe baza acesteia au stabilit si cea mai valoroasa echipa din acest moment.

Echipele care dau cei mai multi fotbalisti in primul 11 sunt Manchester City, Chelsea si Manchester United, fiecare cu cate doi reprezentanti in cea mai scumpa echipa a momentului. Ceilalti jucatori care au prins un loc in echipa CIES provin de la Borussia Dortmund si de la campioanele din Germania, Italia si Franta, Bayern Munchen, Juventus si PSG.

Valoarea totala a primului 11 format din cei mai scumpi jucatori ai momentului este de 1,46 miliarde de euro.

Preturile sportivilor au fost stabilite tinandu-se cont de mai multi parametri, de la varsta, performanta si pana la durata contractelor actuale pe care le au jucatorii. Astfel, nume importante ale fotbalului mondial au ocupat pozitii extrem de slabe.

De pilda, Cristiano Ronaldo este pe locul 71, iar Lionel Messi, care mai are doar 6 luni de contract cu Barcelona, ocupa a 131-a pozitie a clasamentului celor mai scumpi fotbalisti. Detalii AICI.

Ederson (79,6 milioane de euro) - Trent Alexander-Arnold (151,6 milioane de euro), Ruben Dias (126,8 milioane de euro), Matthijs de Ligt (104,1 milioane de euro), Alphonso Davies (139,2 milioane de euro) - Bruno Fernandes (151,1 milioane de euro), Kai Havertz (136 milioane de euro), Mason Mount (109,3 milioane de euro) - Kylian Mbappe (149,4 milioane de euro), Erling Haaland (152 milioane de euro), Marcus Rashford (165,6 milioane de euro)