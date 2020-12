"Anul trecut am avut adversari mult mai valorosi!" Grigore, optimist dupa tragerea la sorti a grupelor de la Euro U21! "Cu fanii in tribune, le va fi greu sa ne bata"

Romania U21 si-a aflat adversarele de la Campionatul European din 2021.

"Tricolorii mici" vor infrunta Germania, Tarile de Jos si Ungaria, in grupa A, meciurile fiind programate in martie 2021.

Dupa tragerea la sorti, fundasul Ricardo Grigore a declarat ca spera ca fanii romani sa poata fi prezenti in tribune la Budapesta pentru a sustine echipa lui Adrian Mutu.

"Am dat peste o grupa destul de grea, dar anul trecut am avut o grupa mult mai grea, cu Franta si Anglia. Au fost adversari mult mai valorosi! Imi doresc mult sa vina fanii la Budapesta, mai ales ca vom juca si impotriva Ungariei. Cu suporterii in tribune, le va fi foarte greu maghiarilor sa ne bata. Germania are o echipa foarte puternica si sunt obisnuiti cu presiunea.

Vrem sa le aducem o bucurie mare romanilor, mai ales ca au stat in casa atata timp, cu aceasta pandemie. Am vazut cum e la Euro, din pacate n-am apucat sa joc la turneul final de anul trecut, iar acum imi doresc mult sa evoluez in tricoul Romaniei", a declarat Ricardo Grigore, potrivit ProSport.

Fundasul de la Dinamo a jucat de 3 ori in meciurile din calificarile pentru Euro U21, fiind titular in partida cu Irlanda de Nord, de pe vremea cand selectioner era Mirel Radoi.