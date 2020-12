Totul despre adversarii Romaniei din calificarile la Mondialul din 2022! Cine sunt cei mai valorosi jucatori cu care vor da piept "tricolorii"

"Tricolorii" fac parte din grupa J, alaturi de Germania, cap de serie, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.

Echipa Romaniei, care se afla pe locul 37 in topul FIFA al celor mai bune nationale din lume, are o valoare de piata de 45,78 de milioane de euro. Cel mai bine cotat jucator din nationala lui Radoi este Razvan Marin, cu o cota de 10 milioane de euro. Lotul "tricolorilor" are o medie de varsta de 28,7 ani, iar 52% dintre fotbalisti joaca in afara tarii.

Cel mai dificil adversar din grupa J este Germania, care ocupa locul 13 in topul FIFA. Selectionerul Joachim Low are un lot cu o medie de varsta de 26,4 ani, cotat la 742 de milioane de euro, de peste 16 ori mai mare decat valoarea lotului lui Mirel Radoi.

Dintre jucatorii germani, peste 65% evolueaza in campionatul intern, cel mai valoros fotbalist din lot fiind jucatorul lui Bayern, Serge Gnabry, cotat la 90 de milioane de euro.

Din punct de vedere al valorii lotului, doar Islanda mai are o echipa mai bine cotata decat Romania. Lotul lui Erik Hamren este cotat la 56,1 milioane de euro, cel mai valoros jucator fiind Gylfi Sigurdsson, cu 18 milioane de euro.

Islanda, care este pe locul 46 in topul FIFA, se remarca si printr-un procent urias de jucatori care evolueaza in alte campionate, 87% dintre ei evoluand, printre altele, in Anglia, Olanda, Norvegia sau Grecia. Media de varsta a echipei este de 30,5 ani.

Macedonia de Nord este un adversar care se aseamana mult cu echipa lui Radoi. Lotul este cotat la 42,88 de milioane de euro, iar media de varsta a echipei este de 28,1 ani, mai putin de 20% dintre jucatori evoluand in campionatul intern. Cel mai valoros jucator al macedonenilor este Eljif Elmas, cotat la 18 milioane de euro.

Armenia, locul 99 in topul FIFA al celor mai bune nationale din lume, si Liechtenstein, pozitia 181, sunt cele mai accesibile echipe din grupa J a preliminariilor pentru Mondialul din Qatar.

Armenii au un lot cotat la 12,3 milioane de euro, 52% dintre jucatori evolueaza in alte campionate, iar media de varsta a echipei este de 28,6 ani. Cel mai valoros jucator din Armenia este Sargis Adamyan, cotat la 4 milioane de euro.

Liechtenstein are o echipa si mai slab cotata, valoarea intregii echipe fiind de 1,3 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com. Cel mai scump jucator din Liechtenstein este Noah Frick, cotat la 400.000 de euro. Peste 57% dintre fotbalistii din echipa nationala joaca in campionatul intern, iar media de varsta a lotului este de 25,1 ani.