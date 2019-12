Clauza INVIZIBILA a senzatiei Haland! Seicii au inceput sa RADA cand au aflat pe ce suma pot sa-l ia in iarna! Transferul e iminent

Red Bull Salzburg nu-l mai poate pastra pe pustiul magic Haland!

Golgeterul norvegian e dorit de marile echipe ale Europei. Conform Bild, plecarea lui Haland din Austria e doar o chestiune de timp. Atacantul are o clauza de reziliere ridicola pentru cota pe care o are in acest moment. Echipele interesate sa-l aiba trebuie sa plateasca numai 20 de milioane de euro in schimbul transferului!

Haland ar prefera o mutare intermediara, la un club care sa-i dezvolte calitatile intr-un mare campionat al Europei. Cele mai mari sanse de a-l lua le are Dortmund, desi PSG, Real si bogatii Angliei sunt toate interesate de el!

Haland, 19 ani, a ajuns la Salzburg in ianuarie 2019. In 24 de meciuri jucate pentru Red Bull, Haland are 28 de goluri marcate!

