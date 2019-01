Cine il mai opreste? Razvan Lucescu defileaza spre titlu: 17 victorii in 18 etape

Razvan Lucescu defileaza in drumul spre titlul in Grecia. PAOK Salonic nu a mai castigat campionatul de 34 de ani.

PAOK a castigat si partida cu Giannina, scor 2-1, din ultima etapa. Echipa lui Lucescu a fost nevoita sa astepte pana in minutul 87 pentru a scapa de emotii.



Pelkas a deschis scorul din penalty in minutul 38 pentru PAOK, dar Manos a egalat in minutul 52. Swiderski a marcat golul salvator cu trei minute inainte de final.

PAOK este lider in Grecia cu 50 de puncte. Olympiacos este pe 2, cu 39 de puncte, in timp ce AEK este ultima de pe podium, cu 36 de puncte.