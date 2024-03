Chen Xuyuan, fostul preşedinte al Federaţiei Chineze de Fotbal între 2019 şi 2023, care a recunoscut că a luat mită, a fost condamnat la închisoare pe viaţă, în cadrul amplei campanii anticorupţie care vizează sportul din această ţară, relatează AFP, citând presa de stat.

Chen Xuyuan a profitat de poziţia sa pentru a "accepta ilegal sume de bani de la alte persoane în valoare totală de 81,03 milioane de yuani", adică 10,4 milioane de euro, potrivit Cotidianului Poporului.

Prin urmare, un tribunal din provincia Hubei l-a condamnat la "închisoare pe viaţă pentru acceptarea de mită, la pierderea pe viaţă a drepturilor politice şi la confiscarea tuturor bunurilor sale personale".

