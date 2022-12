Ce a decis Luis Suarez, după ce a primit o ofertă clară din Arabia Saudită

Atacantul uruguayan este la un pas de a se transfera la Gremio, în Brazilia. Pentru a juca în America de Sud, Suarez a refuzat o ofertă importantă din zona Golfului.

Printre echipele interesate de transferul fostului atacant de la Barcelona era și Al-Khaleej, echipa de pe penultimul loc din campionatul Arabiei Saudite.

Arabii i-au oferit lui Luis Suarez un contract valabil pe un an și jumătate, cu un salariu impresionant, de șase milioane de euro, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Decizia lui Luis Suarez a fost de a refuza oferta venită din zona Golfului. Acesta își dorește să joace pentru Gremio, cu care este foarte aproape de a semna.

Luis Suárez has been approached by Saudi club Al-Khaleej on a 18 months deal but his decision is clear: he’s set to join Grêmio as free agent ???????????? #transfers #Gremio

Al-Khaleej offered $6m package but Gremio have full verbal agreement with Suárez, now waiting to sign documents. pic.twitter.com/YcSasYU9kE