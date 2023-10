Damac a jucat în optimile de finală ale Cupei Regelului din Arabia Saudită, în deplasare, împotriva celor de la Al Khaleej.

Nicolae Stanciu, decisiv pentru Damac

Scorul a fost deschis de gazde, prin Jung Woo-Young, în minutul 27.

Șase minute mai târziu, formația antrenată de Cosmin Contra a restabilit egalitatea, Nicolae Stanciu transformând perfect o lovitură liberă.

???????? E o Damac empatou o jogo com gol de... FALTA! Stanciu, sempre ele, fez outro belo gol pic.twitter.com/y3K2o9xB5y — Central do Arabão (@centraldoarabao) October 30, 2023

Ce a spus Nicolae Stanciu despre aventura în Arabia Saudită

Într-un interviu acordat recent, fotbalistul român a vorbit despre noua sa aventură în Arabia Saudită, dezvăvluind că prezența lui Cosmin Contra la echipă a cântărit în decizia sa.

"Mă simt foarte bine, îmi place ceea ce am găsit aici. Cu Mister (n.r. Cosmin Contra) am mai lucrat și mă bucur că m-a dorit aici. Nu doar aici am o perioadă bună. Și în China încă conduc liga cu assist-uri, am câștigat Supercupa anul aceasta. Practic, aici continui prima parte bună a sezonului din China.

(n.r. dacă a contat prezența lui Contra la echipă) Normal. Am lucrat cu dânsul la națională și a contat faptul că m-a dorit foarte mult aici. Îi mulțumesc și sper să-i răsplătesc încrederea prin evoluții bune și să ajut echipa să câștige cât mai multe meciuri.

(n.r. dacă a vorbit înainte cu Burcă, Cordea, Tătărușanu, Tănase) Nu am vorbit. Știam că sunt aici și cred că nu mai avea nevoie de nicio prezentare acest campionat, având în vedere ce transferuri s-au făcut", a declarat Nicolae Stanciu conform digisport.ro.