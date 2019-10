BOMBA LA REAL! "Mourinho asteapta doar un telefon ca sa vina, si-a facut si staff-ul!" ADIO ZIDANE! Informatia momentului in Spania

Jose Mourinho le-ar fi comunicat apropiatilor ca revenirea lui la Real este doar o chestiune de timp.

Jose Mourinho a trecut printr-o perioada complicata dupa despartirea de Manchester United, in decembrie anul trecut. 'The Special One' e insa gata sa revina! Are bagajele facute pentru Real Madrid, unde Zidane e tot mai nesigur de postul sau.

Fara asistentul Rui Faria de care s-a despartit in timpul mandatului sau la Manchester, Mourinho s-a intalnit cu diferiti antrenori, preparatori fizici si vechi colegi alaturi de care a analizat greselile pe care le-a comis si schimbarile pe care trebuie sa le faca in stilul sau de lucru. Portughezul si-a conturat deja staff-ul pe care vrea sa-l aiba alaturi la urmatoarea sa echipa.

Mourinho s-a reprofilat pentru o scurta perioada de timp, alaturandu-se mediilor de comunicare in calitate de comentator sau expert, sustinand in nenumarate randuri ca este mult mai greu decat credea el sa comentezi un meci.

Intre timp, zvonurile despre posibila lui revenire pe banca tehnica au inceput sa apara. Au fost vehiculate nume ale unor echipe precum Sporting, Lyon sau Dortmund, insa toate variantele au fost refuzate de portughez, care, are un singur obiectiv: Real Madrid.

Zilele lui Zinedine Zidane pe banca tehnica a Realului sunt numarate dupa inceputul slab de sezon si prestatiile slabe din Champions League, iar Mourinho ar fi principalul favorit in preluarea clubului. Florentino Perez, presedintele Reaului, s-a inalnit cu Jose in numeroase randuri la Londra sau Madrid.

Conform AS, Mourinho este pregatit sa revina la Real, singurul lucru care ii lipseste fiind data de incepere a noului contract. Portughezul si-ar fi organizat deja tot corpul tehnic in asteptarea apelului lui Perez, iar surse din apropierea acestuia sustin ca reinstaurarea lui in calitate de antrenor este doar o chestiune de timp.