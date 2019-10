Strang toti banii din lume pentru un vis GALACTIC! Real Madrid, NEBUNA dupa Mbappe! Anuntul zilei in Spania: cand se poate face transferul si ce pret RECORD e gata sa plateasca Real

Real l-a pus pe primul loc in lista de prioritati pentru 2020 pe superstarul lui PSG.

AS scrie ca Mbappe este obiectivul major al lui Florentino Perez pentru vara anului viitor. Starul de 20 de ani e vazut drept o investitie strategica perfecta. Real vrea sa se reinventeze in jurul sau. Perez crede ca pustiul magic al Parisului are potentialul sa marcheze urmatorii 10 ani de fotbal galactic pe Bernabeu.

Ideea 'Mbappe la Real' nu e una noua. Madridul a mai fost in discutii cu el si acum doi ani, inainte de oficializarea transferului la PSG, dar si dupa Campionatul Mondial din Rusia. Perez stie ca nu banii sunt motivul care ar putea deschide usile pentru negocieri pe Parc des Princes, asa ca incearca sa-l sensibilizeze pe seful lui PSG, Al Khelaifi, prin alte mijloace. Cei doi sunt buni prieteni. Au luat de mai multe ori masa impreuna in ultimele luni. Presa a speculat ca discutiile dintre cei doi s-au concentrat mereu pe subiectul Mbappe, insa nu a existat nicio informatie concreta legata de o oferta oficiala a Realului. In cazul in care s-ar face, afacerea n-ar fi pe mai putin de 300 de milioane de euro, anunta AS!

Astfel, PSG ar putea fi implicata in doborarea unui nou record de transfer. De aceasta data in sens invers, insa! Parisul a platit 222 de milioane de euro pentru Neymar acum doi ani, cand l-a luat de la Barcelona, si a stabilit un nou trend pe piata mondiala a transferurilor.