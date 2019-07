Asta e cel mai scump transfer din istorie, in clasamentul REAL al banilor: cat valoreaza transferul lui Ronaldo in banii de azi, dupa inflatie

Transferul brazilianului Ronaldo de la Barcelona la Inter Milano, in 1997, este cea mai scumpa mutare din istorie, sustin cercetatorii de la Play Ratings, care au luat in calcul valorile transferurilor din ultimii 40 de ani si le-au raportat la puterea de cumparare din zilele noastre.

Ronaldo s-a transferat la Inter Milano pe 30 de milioane de dolari in 1997. In banii de azi, aceasta suma ar fi echivalenta cu 433 de milioane de euro, conform analizei citata de Daily Mail.

