Al-Nassr negociază cu un fost coleg al lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid! Portughezul se implică în transfer

Ajuns la 36 de ani, Keylor Navas ar putea pleca de la PSG, acolo unde joacă din 2019. Costaricanul a pierdut postul de titular în favoarea italianului Gianluigi Donnarumma, astfel că ar fi interesat de un nou angajament, la o echipă la care ar putea prinde mai multe minute.

Al-Nassr, echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo, i-a oferit lui Navas un contract valabil pe trei sezoane, notează jurnalistul Nicolo Schira pe contul său oficial de Twitter.

Portarul ar fi avut și o discuție cu Cristiano Ronaldo, pentru a afla mai multe despre proiectul clubului saudit, care i-a oferit portughezului cel mai mare contract din istoria fotbalului.

