Jack Grealish (27 ani) și Erling Haaland (22 ani) au profitat de Oscaruri și au decis să acorde propriul premiu. Aflați în mașină, cei doi au folosit un filtru în care se afla trofeul de la faimoasele premii pentru a-și „recompensa” un coechipier.

Starurile lui Guardiola au premiat „cea mai mare fraudă” din fotbal, glumind pe seama unui coleg, fundașul portughez Ruben Dias. Cel care a început și și-a 'argumentat' decizia a fost Grealish, urmat apoi de atacantul norvegian.

Cei doi au râs pe seama fizicului de invidiat al portughezului, care a fost și protagonistul unor ședințe foto incendiare, în care și-a etalat pătrățelele recent.

„Acest premiu este pentru Ruben Dias, cea mai mare fraudă. Stă în sală de patru ori pe zi dar nu vedem niciodată nimic. Vă amintiți când am jucat cu Dortmund acum câțiva ani și a fost luat corp la corp de băiatul ăsta”, moment în care a îndreptat camera spre Haaland: „Da, adică e tot timpul în sală. Și rezultatele...unde sunt rezultatele? Nu ai cum să le vezi”.

Haaland and Grealish duo is just another level shithousery???????????? pic.twitter.com/7loz9ttOO0