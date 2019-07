CFR Cluj - Astana 3-1 | "Nu vom ceda niciodata"! Ce spune Omrani dupa ce a reusit un hattrick si a calificat-o pe CFR in turul 2 UCL

Omrani a reusit un hattrick in meciul din preliminariile UCL cu Astana.

Dupa ce a reusit sa marcheze 3 goluri si a adus calificarea clujenilor, Omrani a declarat ca a fost o seara fantastica si ca nu vor ceda niciodata.

"A fost o seara fantastica pentru mine,dar victoria este a echipei. A fost greu pentru ca am pierdut 1-0 acolo, aveam nevoie de acest scor, nu cedam niciodata. Am inceput sa dau goluri, sunt foarte fericit pentru echipa mea. Am vorbit mult inainte de meci, ne-am motivat toti, e frumos atunci cand castigi si te califici. Nu aveam cum sa fim convinsi ca ne vom califica dupa meciul tur, am fost uniti, ne-am intors cu o motivatie foarte mare, vom lupta pana la capat. Nu imi mai amintesc cand am dat 3 goluri intr-un singur meci. E prima oara la CFR sigur. La pauza, Dan Petrescu ne-a motivat, ne-a spus sa credem in noi. Am avut o ocazie foarte buna sa dau al 4- lea gol, am ratat aceasta ocazie, dar voi inscrie in meciul urmator. Astzi ne bucuram de aceasta victorie, de aceasta calificare, iar de maine ne vom gandi si la meciul cu Maccabi", a spus Omrani la Digi Sport.