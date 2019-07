CFR Cluj - Astana, LIVE 21:00 | Meciul decisiv pentru calificarea mai departe in UCL! Dan Petrescu se teme inaintea returului cu Astana: "Ei nu au nicio problema!"

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Astana, meciul decisiv al dublei din preliminariile UCL pe www.sport.ro!

CFR Cluj are confruntarea decisiva pentru calificarea in turul urmator al preliminariilor UEFA Champions League, in aceasta seara, de la ora 21:00, pe teren propriu, cu Astana.

Echipa din Kazahstan s-a impus cu 1-0 in meciul tur, astfel ca echipa antrenata de Dan Petrescu trebuie sa recupereze handicapul.

Campioana Romaniei a parasit anul trecut UCL dupa ce a fost invinsa de Malmo si a fost eliminata si din Europa League, dupa infrangerea surprinzatoare cu Dudelange din Luxemburg.

Dan Petrescu se teme de Astana

Dan Petrescu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca meciul retur de miercuri cu FC Astana este cel mai greu meci oficial de cand este antrenor la echipa clujeana.

"Pentru mine personal e cel mai greu meci oficial de cand sunt la CFR Cluj. Asta datorita faptului ca e Champions League si ca este cel mai bun adversar pe care l-am intalnit intr-un meci oficial de cand sunt eu antrenor la CFR. Cu tot respectul pentru Steaua, Dinamo, Viitorul, Craiova..., nu se compara cu Astana in niciun caz. Deci, va fi cel mai greu meci de cand sunt eu la CFR, meci oficial", a spus Dan Petrescu.

El a adus si cateva argumente in sprijinul afirmatiilor sale.

"N-au nicio problema de lot, n-au niciun accidentat, au jucat 20 de meciuri oficiale, noi am jucat doar doua. Plus valoarea jucatorilor, individual. Sunt 16 jucatori internationali si cinci ani la rand in grupele Champions League si Europa League, o echipa cu mare experienta, o sa-i vedeti pe viu, pentru ca la televizor nu cred ca v-ati dat seama toti si apoi o sa-mi spuneti daca am avut dreptate. Intr-adevar, e cea mai buna echipa pe care eu am intalnit-o de cand eu sunt antrenor la CFR", a mai spus el.

Dan Petrescu a adaugat ca, pentru a avea sanse sa castige, jucatorii sai trebuie sa alerge cel putin 120 km.

"Moralul baietilor este bun, toti vor sa joace si sa intoarca rezultatul, dar toti stiu ca trebuie sa faca cel mai bun meci din acest sezon si poate cel mai bun meci din cariera lor, parerea mea. Trebuie sa se autodepaseasca. La meciul tur am alergat 117 km, Astana a alergat 119. Le-am zis ca trebuie sa depasim 120 km, cam cum alergau jucatorii mei la Unirea Urziceni, care alergau 125 km. Daca vrem sa avem sanse, nu e obligatoriu sa castigam; dar daca vrem sa castigam, trebuie sa alergam cel putin 120 km", a mai spus Dan Petrescu.

Surpriza pentru clujeni! Arbitrul de rezerva e roman!

Arbitrul de rezerva al confruntarii dintre CFR Cluj si Astana este de origine romana.

Desi e stabilit in Austria si aceasta este tara pe care o reprezinta, Christian-Petru Ciochirca s-a nascut la Bucuresti.

Astfel, in cazul in care ceva se petrece si va fi nevoie de introducerea arbitrului de rezerva, cei de la CFR au sansa de a fi arbitrati de un roman.

Echipele probabile

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Mureșan, Camora - Deac, Djokovic, Sylla, Culio - Rondon, Omrani

Astana: Eric - Beysebekov, Simunovic, Postnikov, Rukavina - Murtazayev, Sigurjonsson, Logvinenko, Maevski, Tomasov - Rotariu