Un nou caz "Pulev!" Pugilistul dat jos din avion dupa a ce a SARUTAT o femeie si a aruncat cu bani spre ea! 

Pugilistul rus Sergey Kovalev a fost dat jos din avion dupa ce a incercat sa sarute o femeie si a aruncat cu bani spre ea.

Campionul WBO la categoria semigrea zbura spre Florida pentru meciul cu britanicul Anthony Yarde de luna viitoare.

Sergey Kovalev nu a mai apucat sa decoleze cu avionul deoarece a fost dat jos din aeronava dupa ce a sarutat o femeie si a aruncat cu bani spre ea.

Incidentul a avut loc pe 15 iulie la Aeroportul Fort Lauderdale-Hollywood, iar femeia agresata de pugilist era cea care a stat pe scaunul de langa el in zborul catre Los Angeles.

Potrivit The Athletic din SUA, Kovalev i-a facut avansuri femeii, a tras-o de mana si a sarutat-o, iar apoi a aruncat cu bani spre ea. Femeia a inceput sa planga si a alertat insotitorii de bord. Pilotul a decis sa-l dea afara pe sportiv din avion in urma plangerii femeii, care s-a declarat agresata.

Politia a confirmat incidentul, insa Sergey Kovalev nu a fost arestat, dar ancheta continua. Si alti pasageri au intervenit si au cerut ca rusul sa fie dat jos din avion.

Nu e primul incident de acest gen in lumea boxului. In urma cu cateva luni, bulgarul Kubrat Pulev a sarutat pe gura o jurnalista care i-a luat interviu dupa victoria cu Bogdan Dinu. In cele din urma, Pulev a fost trimis la cursuri de hartuire sexuala si nu va mai putea lupta pana cand nu le termina.

Tot Pulev e acuzat ca a ranit o femeie care i-a refuzat avansurile. Ea cere daune de 8 milioane de dolari.