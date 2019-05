Kubrat Pulev, suspendat DRASTIC pentru ca a sarutat o jurnalista la interviu. Pedeapsa primita de bulgar

Bulgarul Pulev nu mai are voie sa practice boxul in California pana in luna iulie.

Comisia Atletica din California a anuntat decizia in cazul lui Kubrat Pulev, acuzat de hartuire sexuala dupa victoria prin KO cu Bogdan Dinu in luna martie.

La finalul partidei, Pulev a sarutat-o pe gura pe reporterita unei televizuni de box, Jennifer Ravalo, cea care a depus reclamatie impotriva bulgarului.

Aceasta a dat declaratii in lacrimi in fata comisiei atletice si i-a impresionat pe judecatori. Acestia l-au suspendat in total 4 luni pe Pulev, insa pedeapsa se aplica din luna martie, cand s-a petrecut incidentul. Pulev mai este obligat sa mearga la cursuri de preventie pentru hartuirea sexuala. Pugilistul bulgar a mai primit si o amenda de 2500 de dolari.

A fost un incident bizar, mai ales ca Pulev si cea cunoscuta drept Jenny SuShe se cunosteau de mai mult timp si obisnuiau sa petreaca impreuna. Femeia a considerat insa ca Pulev a intrecut masura prin sarutul fortat de la finalul interviului pe care i l-a luat.

Victima lui Pulev: M-am simtit umilita!

Insotit de cantareata Andrea, logodnica sa, Pulev si-a cerut scuze la audieri si s-a scuzat, motivand ca a fost luat de val dupa victoria impresionanta in fata romanului Dinu. O singura infrangere in 27 de partide la profesionisti are Kubrat Pulev. Avocatii lui Pulev s-au declarat surprinsi de decizia reporteritei, mai ales ca aceasta a mers impreuna cu Pulev la petrecerea de victorie organizata in acea seara.

Femeia spune insa ca a fost pipaita de Pulev si s-a simtit umilita. "Pulev m-a apucat de fund imediat dupa ce camera a fost oprita, am simtit ca am fost umilita. Nici macar nu si-a cerut scuze in doua luni. Nu am vrut pentru nicio clipa sa fiu sarutata de el", a spus Jenny Ravalo.

Pe langa functia de reporter pe box, Jenny este decor uman pentru bucatarii de sushi la petreceri private in SUA. VEZI GALERIA FOTO