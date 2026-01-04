Tyson Fury revine în ring: „Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă”

"Am lipsit o vreme, dar m-am întors acum. Am 37 de ani şi încă mai lovesc. Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă şi să fiu plătit pentru asta", a scris Fury duminică într-o postare pe Instagram.

Britanicul difuzase anterior, în cursul săptămânii, câteva înregistrări video în care putea fi văzut antrenându-se în Thailanda.

Tyson Fury şi-a anunţat retragerea de mai multe ori în timpul carierei sale, dar apoi a revenit în ring, aşa cum s-a întâmplat după victoria sa împotriva lui Dillian Whyte, în aprilie 2022, când a simţit că "nu mai are nimic de demonstrat nimănui". Câteva luni mai târziu, el a revenit însă în competiţie.

"Gipsy King" (34 de victorii, inclusiv 24 prin KO, o remiză şi 2 înfrângeri) îşi anunţase din nou retragerea în ianuarie 2025, la vârsta de 36 de ani, după a doua înfrângere consecutivă în faţa lui Usik.

Învins pentru prima dată în carieră în mai 2024 de ucrainean, care a devenit primul campion unificat la categoria grea în ultimul sfert de secol, Fury a suferit o altă înfrângere în luna decembrie a aceluiaşi an, la Riad.

O luptă împotriva compatriotului său Anthony Joshua, de asemenea fost campion mondial la categoria grea, era anticipată pentru 2026, între doi luptători care nu s-au mai înfruntat niciodată până acum.

Însă tragicul accident de maşină în care a fost implicat Joshua în Nigeria, săptămâna aceasta, care a curmat viaţa a doi membri ai echipei sale, este de aşteptat să amâne această luptă.

Pe lângă o posibilă revanşă împotriva lui Oleksandr Usik, Tyson Fury ar putea avea şi alţi potenţiali adversari britanici, precum campionul WBO Fabio Wardley sau Daniel Dubois, care l-a învins pe Joshua în septembrie 2024, pentru a deţine pentru scurt timp centura IBF.

