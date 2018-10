Tragedie incredibila: "Rocky" a fost calcat de masina si a murit! Veste cutremuratoare in box

Fostul campion mondial Graciano 'Rocky' Rocchigiani, a fost lovit de o masina in Italia.

Graciano 'Rocky' Rocchigiani a murit la 54 de anii, in Italia, acolo unde a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada.



Fost campion mondial la categoria WBC, Rocchigiani se afla in Italia, acolo unde isi vizita prietena, cea alaturi de care are doi copii.



El facea des naveta intre Berlin si orasul in care locuia iubita sa, scrie Bild.



Graciano 'Rocky' Rocchigiani si-a incheiat cariera cu 41 de victorii, 6 infrangeri si o remiza.