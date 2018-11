Strigatul de disperare al lui Doroftei: "Am ridicat steagul Romaniei, nu pe al familiei mele! Ce mi-ati oferit voi?" Vrea sa se mute in Canada

Doroftei se gandeste sa se mute in Canada.

Acolo locuieste fiul lui cel mare. Campionul mondial la box are probleme cu afacerea familiei la Ploiesti.

Doroftei e suparat ca pub-ul lui din centru a fost inchis. S-a mutat la stadion, dar nu are clienti.

"Am venit cu bani, am investit intr-o afacere moarta, i-am dat viata si ma trezesc dupa multi ani ca sunt evacuat! Eu chiar m-am intors acasa. Eu, in comparatie cu multi dintre voi sunt roman", a declarat Doroftei.

Doroftei e cetatean de onoare la Ploiesti.

"Ce mi-ati oferit,dreptul de a circula cu autobuzul fara bilet? Multumesc, merg pe jos! Nu cer mila, nu cer pomana, eu sunt aici sa-mi vad de treaba mea si sa muncesc. Si vreau sa traiesc acasa!", a mai precizat Doroftei.

Acum 16 ani, Doroftei a castigat centura mondiala: "Spui ca m-am batut pentru familia mea. Ok, m-am batut pentru familia mea. Dar n-am ridicat steagul familiei mele, am ridicat steagul Romaniei"