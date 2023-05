SPECIAL | Povestea lui Jose Luis Castillo, mexicanul care se roagă la Sfânta Moarte, protectoarea săracilor, a luptătorilor și a bandiților

În multe orașe din Mexic, ascunse de privirile turiștilor, tolerate de preoții catolici se află micuțe altare care reprezintă un schelet cu coasă, cu capul acoperit cu o glugă ce privește de jos către zecile de oameni care să aduna să se roage.

Altarele sunt acoperite cu flori și cu daruri, iar oamenii poartă la gât mici medalioane cu imaginea de pe altar Sfânta care este adorată se numește Nuestra seniora de la Santa Muerte, zeita morții, cea care-i apără pe cei care nu mai au nimic în lume. Este protectoarea săracilor, a luptătorilor, a bandiților și a celor nefericiți.

Aproape că nu există membru de cartel care să nu poarte la gât un medalion cu iconița Morții, pentru că ea îl apără de moarte violentă, sau îl duce spre bogății nesperate. Polițiștii se roagă și ei să fie protejați de bandiți și să se întoarcă acasă.

Cum Mexicul este un loc violent și boxul este o formă de religie, Santa Muerte este zeița protectoare a boxerilor. Alături de crucea catolică, cei mai mulți boxeri mexicani poartă o imagine a protectoarei lor.

Înainte de meciuri caută un altar unde duc ofrande pentru victorie sau daca sunt departe de Mexic își fac un mic altar în sală.

Cum imaginea nu este prea iubită de americani, care o consideră o formă de satanism, boxerii celebri își ascund credința și preferă să nu poarte nicio imagine la gât. De multe ori vedem însă imaginea în tatuaje sau stilizată pe echipamentul de meci.

Jose Louis Castillo nu și-a ascuns însă niciodată credința. Mai ales când urma să-l infrunte pe Floyd Mayweather.

Se spune că Santa Muerte iti ofera doar atat cat poti sa duci, iar rolul sau este sa te apere de moarte, durere si ticalosie. Cand lupti cu Mayweather trebuie sa ai mai mult de atat.

Cariera lui Castillo a fost uriașă, mult peste ce putea să viseze atunci când era copil. Chiar dacă nu a reușit să-l învingă pe Floyd, i-a aplicat americanului cea mai mare bătaie din carieră. Doar ca nu a fost suficient.

