Conform relatărilor Guardian Nigeria, unul dintre cele mai importante ziare din ţară, cei doi bărbaţi care au murit în accident sunt Sina Ghami şi Kevin „Latz” Ayodele, preparator fizic, respectiv antrenorul personal al lui Joshua. Cei trei bărbaţi fuseseră văzuţi împreună cu câteva ore mai devreme, la aeroportul din Lagos.

Anthony Joshua a pierdut doi prieteni apropiaţi în accidentul de maşină



Mai mulţi boxeri britanici au fost emoţionaţi de moartea celor doi bărbaţi. „Să ne rugăm pentru cei doi soldaţi căzuţi la datorie, Latz şi Sina, precum şi pentru familiile lor. Îi cunoşteam pe amândoi... erau nişte oameni cu adevărat buni. Odihniţi-vă în pace, băieţi”, a scris Chris Eubank Jr. pe X. „Încă sunt şocat”, a scris Badou Jack într-o postare pe Instagram, însoţită de mai multe fotografii cu „Latz”.



Jake Paul, ultimul adversar al lui Joshua, sau campionul mondial la categoria grea Oleksandr Usyk au adus, de asemenea, un omagiu celor doi bărbaţi pe reţelele lor de socializare.

