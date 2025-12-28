Fostul campion mondial WBA a demonstrat că pasiunea pentru "nobila artă" este mai presus de orice resentiment. După ce în 2019, sătul să fie etichetat nedrept drept "cerșetor", "Moșu" și-a luat soția, pe Monica, și pe cei trei copii – Adrian, Alex și Vanessa – și a plecat peste Ocean, acum a revenit pentru a construi ceva durabil.



Doroftei a lăsat în urmă amărăciunea trecutului și s-a concentrat pe ceea ce știe să facă cel mai bine. Revenit definitiv în țară, acesta a reușit să pună bazele unei academii de box în nordul Capitalei, un proiect de suflet pe care l-a plănuit în detaliu.

