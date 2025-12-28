VIDEO Revanșa lui Doroftei: s-a întors în țara care l-a umilit și și-a împlinit marele vis

Revanșa lui Doroftei: s-a întors în țara care l-a umilit și și-a împlinit marele vis
Leonard Doroftei (55 de ani) și-a inaugurat propria sală de box în zona Pipera din București, la finalul acestui an, marcând o revenire triumfală în România la cinci ani după ce a ales calea exilului în Canada.

Leonard Doroftei Box
Fostul campion mondial WBA a demonstrat că pasiunea pentru "nobila artă" este mai presus de orice resentiment. După ce în 2019, sătul să fie etichetat nedrept drept "cerșetor", "Moșu" și-a luat soția, pe Monica, și pe cei trei copii – Adrian, Alex și Vanessa – și a plecat peste Ocean, acum a revenit pentru a construi ceva durabil.

Doroftei a lăsat în urmă amărăciunea trecutului și s-a concentrat pe ceea ce știe să facă cel mai bine. Revenit definitiv în țară, acesta a reușit să pună bazele unei academii de box în nordul Capitalei, un proiect de suflet pe care l-a plănuit în detaliu.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Freel%2F1584304912577643%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

"Am așteptat un pic pentru acest vis"

Fostul pugilist a explicat că drumul nu a fost simplu, lucrând inițial ca și colaborator, dar loialitatea elevilor săi l-a convins că este momentul să aibă propriul spațiu. Într-o discuție cu ProSport, Doroftei a vorbit pe larg despre această realizare:

„Am așteptat un pic pentru ca acest vis să mi se împlinească dar în cele din urmă pot spune că sunt mulțumit. Am în sfârșit o sală unde să pot preda box. Înainte de a-mi deschide sala, am lucrat colaborator în altă parte. M-a bucurat să văd că persoanele pe care eu le antrenam m-au urmat și au ținut să-și continue pregătirea cu mine”, a spus Doroftei.

