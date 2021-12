Lumea lui Anthony Joshua. "L-am adorat pe Mike Tyson!" Rolul alergării pe vreme rece în pregătirea unui boxer profesionist

Britanicul Anthony Joshua (32 de ani), de două ori campion mondial la categoria grea, e un personaj complex, care vorbește cu sinceritate despre cât de mult l-a ajutat alergarea în cariera sa, țesută prin ringurile de la amatori și profesioniști.

Invitat în cadrul podcastului Storm Through by Under Armour, companie al cărei endorser este, pugilistul de 1,98 m născut în Watford a evidențiat strânsa legătură dintre preăgătirea mentală și cea fizică.

A vorbit despre planul său de pregătire pe vreme rece și a subliniat faptul că parte esențială a antrenamentului său îl reprezintă alergarea, care a devenit nu numai un "must" în cariera sa, ci și un stil de viață. Unul care îi ajută la deplarea formidabilă între corzile ringului, întrucât e binecunoscut faptul că reprezentanții nobilei arte pot atinge performanțele și datorită jocului de picioare.

Publicul larg vede la un boxer numai lupta, acele minute în care actorul principal se află în lumina reflectoarelor, iar confruntarea sa e transmisă pe toate meridianele lumii. Dar nu doar atât!

În spatele reprezentației care face deliciul pasionaților stau mii de ore de muncă în fața sacului de box, în sala de stretching sau pe stradă! Da, pe stradă, căci alergarea a devenit parte integrantă din "arsenalul" lui Anthony Joshua.

AJ, așa cum e supranumit în lumea boxului, are un staff întreg în spatele său, dar și oameni de la compania Under Armour, care lucrează neîncetat pentru ca britanicul campion olimpic la Londra 2012, pe când lupta la amatori, să beneficieze de cele mai bune piese de echipament.

"Dacă ai o zi proastă, e important să fii afară, să ieși în frig și să alergi. Într-o zi, când mă duceam cu mașina la sala de antrenament, am văzut pâlcuri de oameni care alergau, erau de toate vârstele. Mi-am zis de ce nu pot alerga și eu în drum spre sală!

Altădată, antrenorul meu mi-a trimis o poză cu el alergând pe zăpadă, iar asta m-a motivat și mai tare. Întotdeauna e bine să ai oameni în staff din diferite segmente pentru a te ajuta să înveți ce poți face mai bine, iar eu am cei mai buni specialiști, iar experții de la Under Armour mă ajută să descopăr noi taine ale alergării și datorită lor beneficiez de cel mai bun echipament", a povestit Anthony Joshua în cadrul podcastului mai sus menționat.

Pugilistul care în timpul școlii alerga curse de 100 metri dar mergea și concursuri de Cross Country e un uriaș cu inimă de copil. Își pigmentează discursul cu întâmplări din viața personală și știe să se facă înțeles. Transmite mesaje puternice și e genul de sportiv care te face să fii atent la fiecare parte a alocuțiunii sale.

Accentuează felul în care trece peste înfrângeri, pedalând pe campania demarată de UA, The Only Way is Through, și pune accentul pe atitudine, pentru că un sportiv care vrea să atingă și stelele n-are voie să sufere la capitolul mentalitate.

"Trebuie să fii furios când pierzi, asta e în ADN-ul meu, mă motivează să merg mai departe, nu sunt fericit că am pierdut ultima înfruntare, dar trebuie să îndrept lucrurile. Iar recuperarea constituie o parte integrantă a sistemului meu de antrenaent. Boxul nu e doar lupta pe care o vedeți, e stretching, e alergare, fac plimări lungi pe jos, mers cu bicicleta, ani de pregătire pentru a ajunge la punctul culminant, lupta", a mai spus Joshua, referindu-se la ultimul meci pierdut, cu ucraineanul Oleksandr Usik, la Londra, în septembrie.

A fost deposedat de titlul mondial - al doilea eșec al carierei la "profi" din 26 de întâlniri - dar s-a scuturat de toate frustrările generate de o înfrângere și merge mai departe, așa cum se intitulează și titlul campaniei din care face parte - The Only Way is Through.

Anthony Joshua le recomandă pasionaților de alergare să treacă peste blocajele mentale care apar atunci când deshid geamul casei și li se pare că e prea frig afară. "Simți că ești în viață când alergi, pe măsură ce faci și mai mulți pași câștigi energie, îți dă o stare de bine care te ajută pe tot parcursul zilei. E important să ai încălțările cu care te simți cel mai bine. Eu am avut un model Hover pe care îl purtam peste tot. M-au ținut patru ani și zâmbeam când vedeam cât de mult îi folosesc, peste tot', face pugilistul o incursiune timp.

Recuperarea unui sportiv e esențială, iar britanicul punctează că băile în butoaie de gheață - așa cum fac și alergătorii pe distanțe lungi - îl ajută să-și recapete tonusul muscular și să reintre în formă.

Publicul care nu-l cunoștea pe campionul care a unificat centurile greilor a descoperit un tip tonic, care accentuează ideea că "viața e frumoasă". Recomandă ca toți să ne detensionăm luând o porție de "fresh air" și subliniază că un capitol important din cartea pregătirii sale s-a scris la centrul Under Armour de la Portland, unde a luat în piept munții și a alergat pe zăpadă.

Peste toate însă stau și modelele pentru Joshua. Întrebat în timpul podcastul pe care mare pugilist al anilor 70-80 l-a apreciat cel mai mult și cu cine s-ar fi bătut din acea perioadă, britanicul a răspuns direct, printr-un exericțiu de imaginație.

"Pe Mike Tyson l-am adorat, cred că m-aș fi bătut cu el!", a afirmat pugilistul născut în Watford.

Anthony Joshua nu știe când va avea următoarea luptă, însă nu arde nicio etapă din preșgătire. Ba recent a fost la o "pregătire" alături de legendarul Michael Phelps și chiar s-a luat la o întrecere în bazin cu fostul înotător, copilul orașului Baltimore. Imaginile superbe au fost postat de AJ pe pagina sa de Instagram.

Anthony Joshua e tipul pugilistului care poate transforma orice grimase în zâmbete, iar atitudinea sa poate fi preluată de orice sportiv care își dorește să-și mențină un tonus bun și să facă performanță.

Iar alergarea reprezintă mereu, mai ales pe vreme rece, o parte de bază a pregătirii.