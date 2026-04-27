Anthony Joshua va urca din nou în ring pe 25 iulie

Meciul seamănă cu un fel de încălzire pentru confruntarea mult aşteptată, dar încă neconfirmată, din noiembrie împotriva compatriotului său Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea.

Boxerul britanic Anthony Joshua îl va înfrunta pe albanezul Kristian Prenga pe 25 iulie la Riad, în Arabia Saudită, la şapte luni după accidentul rutier care i-a pus cariera între paranteze, au anunţat luni organizatorii evenimentului.

Anthony Joshua, gata de luptă

Joshua, în vârstă de 36 de ani, a disputat ultimul său meci în decembrie 2025, împotriva YouTuber-ului Jake Paul, înainte de a lua o pauză de la cariera sa în urma unui accident rutier suferit în aceeaşi lună în Nigeria, în care a fost rănit uşor şi care a fost fatal pentru doi apropiaţi ai săi.

"Nu este un secret pentru nimeni, mi-am făcut timp să mă reconstruiesc şi să mă întăresc pentru a fi pregătit să revin în ring, iar astăzi este următorul pas în această călătorie", a comentat "AJ" într-un comunicat al organizatorilor. "Aştept cu nerăbdare să revin în competiţie şi să reiau exact de unde am rămas", a adăugat Joshua,

La revenirea sa, fostul campion mondial la categoria grea îl va înfrunta pe Kristian Prenga (35 de ani), un albanez neobişnuit cu acest nivel, al cărui palmares arată 20 de victorii prin KO şi o înfrângere.