În mai 2023, Amalia Niță (17 ani) a devenit campioană europeană de tineret (U18), la categoria 70 kg, la Campionatul European de la Erevan. Sportiva de la CSM Constanța, care este pregătită la lotul național de Adrian și Mihaela Lăcătuș, a învins-o clar în finală pe unguroaica Nikolett Kovacs, cu o decizie în unanimitate, 5-0.

Neînvinsă în carieră, ea a cucerit al treilea titlu european, în trei ani consecutivi, după cele de la junioare, la edițiile din 2021, de la Tbilisi (Georgia), și 2022, de la Montesilvano (Italia). De asemenea, ea este de șase ori consecutiv campioană națională la box și luna viitoare va participa la Balcaniada găzduită de Rm. Vâlcea. Visul cel mare al sportivei constănțene este să fie devină campioană olimpică în 2028.

A mai practicat kickboxing și dansuri populare

"Am început să fac kickboxing acum 7 ani, boxul îl practic de 4 ani. Când am putut fi încadrată la categoria cadetă, am început boxul. Am făcut și dansuri populare, timp 8 ani de zile, dar a trebuit să aleg între aceste sporturi și am preferat boxul. Pot glumi că am trecut de la bătuta moldovenească de la dansuri la box... La box îmi place totul: atmosfera, colegii, antrenorii, chiar și ringul, ghetele, echipamentul. Nu cred că e un sport dur pentru fete, așa cum se zice. Antrenamentele sunt normale, cum sunt și la atletism, handbal sau lupte.

Obiectivul meu e să ajung campioană olimpică în 2028. Dar, până atunci, la anul voi avea Campionatele European și Mondial, unde vreau să ating cea mai mare treaptă a podiumului. Visez că sunt campioană olimpică, îmi imaginez că o să plâng când voi urca pe podium, când îmi ridică mâna. Dacă acum am emoții, dar păi atunci... Când mi s-a cântat imnul după aceste victorii a fost cel mai frumos sentiment, după atâta muncă și plânsete și de spus că nu mai vrei și că nu mai poți.

Modelul meu în carieră este Katie Taylor, care e campioană olimpică și mondială, dar învăț mult și de la colegele de lot mai experimentate. Sunt din Lumina, aproape de Năvodari, foarte aproape de baza domnului Hagi de la Ovidiu. Nu prea sunt cu fotbalul, dar fratele meu face și trebuie să fiu acolo. El face fotbal și într-un fel trebuie să mă apropii și de fotbal. Datorită lui m-am apucat de box, pentru că el a zis să mergem, și acum vreau să-i fiu și eu aproape când se duce la fotbal.

Băieții îi cer să facă sparring, dacă află că face box

Pe săptămână am între 5 și 8 antrenamente, depinde de perioada de pregătire. Când nu am competiții, am doar un antrenament pe zi. Când am competiții, trecem la două antrenamente. Pe 18 octombrie avem Balcaniada și acolo nu concep decât locul 1. Dacă nu e locul 1, nu mai e deloc. Particip tot la tineret, nu e ca la alte sporturi, să poți participa de la tineret la seniori, se consideră că e periculos.

Ce zic băieții, când le zic că fac box? Mai bine să nu afle, că nu pot să vorbesc cu nici unul. Spun să facem sparring (râde). Sacrificii se fac, dar nu sunt genul de sportivă care să facă prea multe pentru categorie. Pentru antrenamente da, dar categoria după mine... Cât am, acolo boxez. Merg pe premiza că, dacă sunt bună și pregătită, pot să boxez la orice categorie aș dori. Dacă se mută categoria după mine, nu eu după ea? Da, cam așa ceva, dacă glumim", a declarat Amalia Niță pentru Sport.ro.

"E pe drumul bun, sunt convins că va face o carieră frumoasă"

Antrenorul Adrian Lăcătuș spune că Amalia învață în sală de la colegele mai experimentate, precum Lăcrămioara Perijoc (campioană europeană în 2019, argint la CM 2022, cea mai bună pugilistă a anului 2022 în România) și Claudia Nechita (locul 5 la Jo 2020), așa cum cele două au crescut pe lângă Mihaela Lăcătuș (Cijevschi) și Steluța Duță.

"Amalia este o sportivă deosebită, ea și-a demonstrat valoarea prin rezultatele obținute până acum. Cred că este viitoarea sportivă pretendentă la medalii pentru Jocurile Olimpice din 2028. Ar fi încercat și în 2024, dar e prea mică acum. E pe drumul bun, sunt convins că va face o carieră frumoasă.

Strategia noastră este ca cele mici să crească pe lângă sportivele mai mari și cu rezultate foarte bune. Cred că Lăcrămioara Perijoc și Claudia Nechita sunt pentru ea un exemplu bun. Eu cred că vin sportive bune din spate. Pe lângă Amalia mai sunt Sebe Andra, campioană europeană, Bădescu Mihaela, tot campioană europeană, este și Livia Botică, campioană europeană, Loredana Marin, campioană europeană. Vin fete din urmă. Nu multe, cum ne-am dori noi, dar suficiente ca să ducem mai departe ce am început. Cred că avem calitate, nu cantitate", a dezvăluit reputatul antrenor.

Text și foto - Gabriel Chirea