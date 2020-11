Record absolut in comertul online eMAG Black Friday 2020, editia 10: comenzi de 585,7 milioane de lei, cu 17% peste anul trecut si de 17 ori mai mult ca acum 10 ani

54,58% dintre comenzi au fost platite cu cardul online, prima data cand cardul bate plata cash.

AICI AI TOATE REDUCERILE DE BLACK FRIDAY DE LA EMAG!

Peste 1,7 de milioane de produse comandate din 3.000 de categorii, cu peste 30% mai mult fata de anul trecut

70% dintre comenzile de Black Friday vor fi expediate in primele cinci zile

38,62% dintre produse alocate la easybox in localitatile disponibile

Bucuresti, 14 noiembrie 2020 – Ziua de Black Friday 2020 organizata de eMAG vineri, 13 noiembrie, a batut toate recordurile istorice si a evidentiat schimbarile comportamentului clientilor. eMAG a inregistrat, intr-o singura zi, 12,4 milioane de vizite, cu 1,6 milioane peste 2019, si produse comandate in valoare de 585,7 de milioane de lei, cu 17% peste anul trecut. Fata de prima editie de acum 10 ani, valoarea produselor comandate a fost de de 17 mai mare si de trei ori mai mare fata de acum cinci ani.

Ziua de Black Friday a fost de la inceput un etalon pentru tendintele care definesc evolutia ecommerce, fiind un eveniment concentrat intr-o singura zi, iar anul acesta nu face exceptie. Sunt cateva trend-uri validate de eveniment: numarul clientilor care isi fac cumparaturile online a crescut semnificativ si va antrena in continuare trecerea in online; clientii si-au schimbat comportamentul de consum si au adoptat rapid beneficiile ecommerce, plasand comenzi din categorii diverse, nu doar electro-IT; pragul in ce priveste platile cu cardul a fost depasit, atingand 54,58%; clientii vor servicii predictibile si flexibile de livrare si au comandat in proportie record la easybox.

„Este o zi istorica in evolutia comertului online. Vineri, la 10 ani de cand am lansat Black Friday in Romania, un numar impresionant de clienti a adoptat comertul online ca principal mod de a face cumparaturi. Ne asteptam ca si de Craciun sa se mentina acest trend si oamenii sa cumpere cadourile de sarbatori tot online”, a declarat Tudor Manea, director general eMAG.

Cresterea numarului de clienti care comanda online mai multe produse

Inca din primul an, Black Friday a avut rolul de a determina clienti noi sa faca primul pas online si sa descopere beneficiile ecommerce. Numarul de vizite in crestere cu 24% de la aceasta editie aniversara, continua evolutia constanta a ecommerce de pe parcursul intregului an. Black Friday a evidentiat schimbarea in comportamentul clientilor care au venit anul acesta pentru prima data si vor ramane mai departe definitiv in online.

De Black Friday clientii au cumparat, in medie, trei produse, dintre care unul cu o valoare mai mare, iar celelalte din categorii precum fashion, obiecte de decor pentru casa, bauturi sau cadouri de Craciun.

Revolutia platilor cu cardul

Daca acum cinci ani asistam la o revolutie in ceea ce priveste device-ul de pe care oamenii comandau, comenzile din aplicatie depasind atunci comenzile efectuate de pe computer, acum asistam la o revolutie a platilor cu cardul. Astfel, 54,58% dintre comenzi au fost platite online cu cardul bancar, confirmand increderea tot mai mare pe care romanii o au in aceasta metoda de plata simpla, sigura si rapida, iar procentul se afla pe un trend ascendent.

Revolutia livrarilor rapide

In localitatile in care serviciul easybox este disponibil, clientii au comandat in proportie de 39% produse cu ridicare din easybox. Comanda ridicata in cel mai scurt timp de la easybox: in doar 7 minute de la incarcare dintr-un easybox din sectorul 4, chiar in ziua de Black Friday, la ora 15:42.

Toate investitiile din ultimii 10 ani realizate atat de eMAG, cat si de firmele de curierat au ridicat standardul de calitate a serviciilor si nivelul asteptarilor clientilor, care isi doresc optiuni multiple de livrare si solutii premium precum serviciul Genius. Acest nivel de asteptare va deveni o obisnuinta pentru majoritatea clientilor in urmatoarea perioada.

In spatele scenei Black Friday

Comanda cu cele mai multe produse a fost platita online cu cardul si a continut 97 de produse distincte din categorii precum bacanie, bauturi si produse pentru ingrijirea locuintei

8.260 de produse in valoare de 4,7 milioane de lei au fost comandate in primul minut de la start

Cel mai valoros produs vandut a fost un automobil BMW 220d, la pretul de 40.200 euro, redus de la 53.640 (reducere 13.440 euro)

Peste 95% dintre comenzile inregistrate de eMAG in primele 10 minute au fost plasate de pe telefoanele mobile, ceea ce reprezinta un record al celor 10 editii. Tot in primele 10 minute ponderea platilor cu cardul a ajuns la 86%, un record al tuturor editiilor de Black Friday

Ultimele produse comandate la final de Black Friday: comanda pentru culcus pentru caine Vida XL din Brasov, din localitatea Pasarea, Soundbar JBL Wireless, din Voluntari telefon Nokia 5310, in Bucuresti tricou cu maneca scurta Colin’s

CELE MAI TARI REDUCERI LA TELEVIZOARELE DE PE EMAG!

O varietate de optiuni, produse comandate:

271.000 de produse pentru casa si ingrijirea casei, aproape dublu comparativ cu anul trecut

66.000 de televizoare

106.000 de electrocasnice mici

197.000 de produse pentru ingrijirea personala, dublu fata de 2019

35.000 de frigidere

66.000 de bauturi si cafea

90.000 de jucarii

Produse speciale vandute:

1.881 de teste RT-PCR si servicii medicale

15 masini

367 inchiriere de rulote, masini, servicii taxi si car-sharing

53.000 litri de carburant

1.220 de nopti de cazare

8,8 Kg monede si lingouri de aur

183 de ceasuri si bijuterii de lux

REDUCERI MASIVE LA TELEFOANE PE EMAG

Produsele comandate cel mai rapid la deschiderea ofertei:

In 39 de secunde 500 bucati - Apa de toaleta Hugo Boss The Scent, la pretul de 99,99 lei, redus de la 219,99 lei (reducere 54%)

In 40 de secunde 500 bucati - Set 6 piese Tefal Ingenio Elegance, la pretul de 149,99 lei, redus de la 399,99 lei (62% reducere)

In 52 de secunde 1.000 de bucati - Televizor Samsung 43TU7092, 108 cm, la pretul de 999,99 lei, redus de la 1.399,99 lei (reducere 28%)

Cele mai multe comenzi raportate la mia de locuitori au venit din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Sibiu, Timisoara si Brasov.

Despre eMAG

Companie romaneasca fondata in 2001, eMAG este un pionier al pietei de comert online din Romania si a devenit un lider regional, exportand modelul local cu succes in Bulgaria si Ungaria. De 19 ani, compania investeste constant in servicii bazate pe tehnologii dezvoltate in Romania, care ajuta clientii sa economiseasca timp si bani.

Cu o gama de produse in continua crestere atat prin oferta proprie, cat si prin partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate cauta si comanda orice, de oriunde. Clientii beneficiaza de servicii cu valoare adaugata precum livrarea la easybox si livrarea rapida prin tazz by eMAG, serviciul premium Genius pentru abonati, 30 de zile drept de retur, returnarea rapida a banilor prin Instant Money Back, deschiderea coletului la livrare, call center 24/7, finantare in rate prin eCredit si aplicatia de mobil.