BLACK FRIDAY 2019 | Vrei sa zbori cu balonul cu aer cald sau sa ajungi la concertul lui Maluma? eMAG iti da cel mai bun pret! Cele mai inedite produse care intra la reducere

Cel mai mare retailer online din Romania anunta reduceri incendiare de Black Friday 2019.

eMAG nu se dezice nici anul acesta de reducerile mari de Black Friday. Pentru acest an, cel mai mare retalier online din Romania vine cu propuneri inedite si oferte de nerefuzat. De la inchirieri de masini, pana la lingouri de aur si servicii medicale.

Cele mai inedite produse care intra la reducere

- Masini: eMAG are o gama variata de masini care intra in catalogul de oferte din acest an, inclusiv o reducere de 45.000 de euro la Ferrari

- Inchirieri de masini, servicii taxi si car sharing

- Vouchere la biletele de avion

- Bilete la evenimente sportive: Roland Garros, Wimbledon, Formula 1, finala Champions League

- Bilete la concerte si festivaluri: Tomorrowland, Queen and Adam Lambert, Celine Dion, Maluma

- Experiente inedite: tururi de castele si conace, dinner in the sky, zbor cu balonul cu aer cald

- Servicii medicale: abonamente medicale sau stomatologice

- Abonamente de telefonie

- Parcuri de distractii, locale si internationale: Disneyland, Europa Park, PortAventura, Divertiland, Legoland

- Aur: monede si lingouri de aur

- Pachete turistice in Romania si strainatate: 25.000 nopti de cazare, in 15 tari



VEZI AICI OFERTA COMPLETA!

Black Friday 2019 va avea loc pe data de 15 noiembrie la eMAG.