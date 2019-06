Un roman, olimpic la matematica, numara zilele pana cand va ajunge in NBA. E de nota 10 la baschet.

La doar 16 ani, Sebastian are aproape 2 metri. El e olimpic la matematica si joaca baschet din clasa a doua. Acum da cosuri pentru CSM.



"Matematica ma face sa gandesc mai mult in teren si baschetul imi da mai multa disciplina in pregatirea la matematica. Daca vrei sa faci si matematica, si baschet e greu sa tii pasul cu amandoua. Incerc sa tin pasul, si da, am numai 10", a declarat Sebastian Simon.



Sebastian n-are vacanta. Luna viitoare merge in Anglia la Olimpiada internationala de matematica.